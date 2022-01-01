/669540/تعرف-على-موعد-مباراة-الفتح-والنصر-في-الدوري-السعودي-والقنوات-الناقلة

يعود الدوري السعودي للمنافسات من جديد اليوم السبت مع بداية الجولة رقم 15 بمواجهات عديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف الفتح فريق النصر، في أهم مباريات الجولة الـ 15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية مباراة اليوم بين الفتح والنصر.

وتبث المباراة عبر السعودية الرياضة 5 وبتعليق جعفر الصليح.

ويحتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولديه 16 نقطة بعدما لعب 13 مباراة.

بينما يحتل النصر المركز الخامس ولديه 23 نقطة بعدما لعب 14 مباراة.

الاتحاد يحقق فوز صعب على الباطن بالدوري قبل رحيل أحمد حجازي

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي مع نظيرة المحلي الباطن، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز يواصل الاتحاد السعودي صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 32 نقطة، من أصل 14 مباراة.

وجاء لقاء اليوم بتواجد الدولي المصري احمد حجازي في صفوف الاتحاد، وهو اللقاء الأخيرة له مع فريقه، قبل الإنضمام لبطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني.

تشكيل الاتحاد السعودي أمام الباطن:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، عبدالرحمن العبود.

خط الارتكاز: خالد السميري، برونو هنريكي.

الوسط الهجومي: رومارينو، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي.

قلب هجوم: هارون كمارا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا بأمم أفريقيا

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة القاري منتخب نيجيريا، في الحادي عشر من يناير، في أولى لقاءات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة والعشرون من تاريخ البطولة، والتي غاب عنها الفراعنة في 8 نسخ، بسبب ازمات سياسية لمصر مع البلد المستضيف، وأزمات آخرى جاءت مانع أمام الفراعنة للمشاركة.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المنتخبات الإفريقية، الأكثر تتويج بالبطولة برصيد 7 نسخ، ويحل البلد المستضيف للنسخة الثالثة والثلاثون من البطولة "الكاميرون" في المركز الثاني برصيد 5 نسخ.