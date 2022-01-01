/669565/على-صورة-منذ-34-سنة-محمد-محمود-عبد-العزيز-لوالده-كل-سنة-وأنت-طيب-زي-كل-سنة-وربنا-ما-يقطعلنا-عادة

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرها الفنان محمد محمود عبد العزيزعلي موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، حيث ترجع هذه الصورة لأيام طفولته، وهي منذ أكثر من 34 عام. ويرصد لكم دوت الخليج مصر تفاصيل هذه الصورة وذلك خلال السطور القادمة.

صورة نادرة للساحر

قام الفنان محمد محمود عبد العزيز بالكشف عن صورة له من فترة الطفولة، ترجع لأكثر من 34 سنه، والصوره تجمعه هو ووالده الراحل محمود عبد العزيز وكانت اثناء كواليس عرض مسرحية "خشب الورد"، و قام بتوجيه رسالة لوالده الساحر مع بداية العام الجديد.

قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على انستجرام وعلق عليها قائلا:"صورة من كواليس مسرحيو خشب الورد سنة 88 أو 89 علي ما اتذكر، طلعت بتصور مع حضرتك حتى في وجودك ومن صغري".

وأردف :"زي عادتنا يا حاج، أول صورة في السنة الجديدة لينا مع بعض حتى لو مع صورتك، ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وأنت طيب وفي أمان وفي مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير، كل سنة وحضرتك طيب”.

وأردف :"زي عادتنا يا حاج، أول صورة في السنة الجديدة لينا مع بعض حتى لو مع صورتك، ربنا ما يقطع لنا عادة، كل سنة وأنت طيب وفي أمان وفي مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير، كل سنة وحضرتك تاج علي راسي يا غالي أوي وحنين بزيادة يا أبويا وصاحبي وسندي وضهري وأماني، كل سنه وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير إن شاء الله تبقى سنة مليانة خير لينا كلنا".

عقد قران محمد محمود عبد العزيز

وسبق أن شارك الفنان محمد محمود عبد العزيز جمهوره ومتابعية بصورة جديدة له مع زوجته التي عقد قرانه عليه منذ أيام قليلة، وقد أضاف والده الراحل النجم محمود عبد العزيز، في الصورة التي لقيت إعجاب الكثير من متابعيه، بوجه رسالة شوق وحب له.

وكتب محمد عللى هذه الصورة قائلاً:"مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها ان شاء الله، أول صورة لينا مع بعض، أبويا و مراتي وأنا،(أسألكم الدعاء لأبويا و الفاتحة لكل من رحلوا عنا)".

وقد أعلن النجم محمد محمود عبد العزيز، في الأونة الأخيرة عن زواجه بشكل رسمي، وقد وثق عقد قرانه في فرنسا، بحضور شقيقه كريم، واعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة، ثم قام بتوجيه رساله إلي والده الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز قائلا:"أنا عملتها واتجوزت خلالص يا حاج، ورغم ان حضرتك مابتفارقنيش بس بجد دي من أكتر المواقف اللي كان نفسي تحضرها معايا".