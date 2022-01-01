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خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

أسفر حادث تدافع وقع بأحد الأضرحة الهندوسية الشهيرة في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه عن مصرع 12 شخصا ، وإصابة 14 آخرون أثناء الأحداث ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتقرر فتح تحقيق رفيع المستوى في الحادث الذي وقع في وقت مبكر اليوم في ضريح "ماتا فايشنو ديفي" نتيجة تجمع آلاف الهندوس لأداء الصلوات التقليدية بمناسبة بداية العام الجديد 2022 وذلك حسبما اشارت قناة "إن دي تي في" الهندية عن نائب حاكم ولاية جامو وكشمير مانوج سينها.

مصرع 12 وإصابة 14 آخرين فى حادث داخل ضريح «ماتا فايشنو ديفى»

على جانب أخر قدم ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي - في تغريدة عبر تويتر - تعازيه إلى الأسر الثكلى، مؤكدا عن حزنه الشديد لوقوع خسائر في الأرواح جراء حادث التدافع خلال الصلوات التقليدية بمناسبة بداية العام الجديد 2022.

على جانب أخر أصدرت النيابة العامة الليبية، مساء اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعروفة، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد.

وجاء بالبيان الذي صدر من مكتب النائب العام الصديق الصور، يفيد بورود بلاغات في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم".

وتابع خلال البيان أن "البلاغات تتهم المسؤولين بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية".