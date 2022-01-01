/669571/أيمن-أبو-العلا-يتقدم-بطلب-إحاطة-حول-إستخدام-القرآن-الكريم-فى-الدعاية-لمنتجات-طبية-غير-مرخصة

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية ومنتجات طبية غير مرخصة عبر القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أيمن أبو العلا بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية

قانون تنظيم الإعلانات

وقال أبو العلا فى طلب الاحاطة المقدم م منه : "للأسف الشديد رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية منذ عام ٢٠١٧، إلا أن المجتمع مازال يعانى من الإعلانات المضللة عن المنتجات الطبية والصحية التي توحي للمواطنين قدرة تلك المنتجات علي الشفاء من بعض الأمراض."

استخدام القرآن الكريم فى الدعاية للمنتجات الطبية

وأضاف :"وصل الأمر مؤخرا، إلي إستخدام القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة، وذلك في محاولة للتأثير علي المواطنين وإقناعهم بجدوى تلك المنتجات الطبية، حيث ظهر شخص في أحد الاعلانات علي القنوات الفضائية ممسكا بالمصحف الشريف ويقسم بأن المنتج المعلن عنه كان سببا في شفائه من مرض السكر، وذلك بالإضافة إلي غيرها من الوقائع التي يتم استخدام آيات القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة للتأثير في المواطنين".

وأكد أبو العلا أن مثل تلك الوقائع، تمثل خطرا كبيرا، سواء في تضليل المواطنين والتأثير عليهم بإستخدام القرآن الكريم وبالتالي حدوث تأثيرات سلبية علي صحتهم باستخدام تلك المنتجات غير المرخصة، وكذلك لما تمثله من إساءة لاستخدام القرآن الكريم في مثل تلك الأفعال المضللة."