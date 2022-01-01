بالأسماء.. تحويل 49 ألف جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، تحويل مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 19 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 49 ألفا و449 دولارا، أى ما يعادل 774 ألفا و385 جنيها مصريا تقريبا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" للسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالى بالأردن، أنه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.