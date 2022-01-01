بعد صدور قرار فصل.. القوى العاملة تحل مشكلة مهندس مصرى بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة المهندس المصرى "يوسف. س. ع. س"والذى يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، بإعادته إلى عمله بعد أن صدر له قرار فصل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب، أن المواطن "يوسف. س.ع. س" تقدم بطلب لمكتب التمثيل العمالى قال فيه: إنه يعمل مهندس أجهزة طبية بأحد مراكز طب الأسنان بالرياض، وصدر قرار من جهة العمل بعد إجراء التحقيقات بالشؤون القانونية والموارد البشرية داخل المؤسسة عملا بالمادة 80 من نظام العمل السعودى والتى تنص على أنه فى حالة فصل العامل تأديبيا لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

وأضاف الملحق العمالى أنه قام بالتواصل مع الدكتور حمدان غازى المصرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتور أحمد المصرى المدير التنفيذى، وتم ترتيب زيارة إلى إدارة المؤسسة، وفى جو من الود تم تسوية الخلافات بين المهندس والمؤسسة، وصدر قرار بعودة المهندس المصرى إلى عمله وإلغاء قرار الفصل.

وأشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالعاملين المصريين وتفانيهم فى العمل، حضر جلسة التسوية الودية الملحق العمالى كريم أبو السعود، والعاملين المصريين بالمؤسسة، وقدموا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان والسفارة المصرية بالرياض على تواصلهم وحرصهم على مصالح العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية.