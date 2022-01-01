البابا تواضروس يصلى قداس رأس السنة فى مرقسية الإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قداس الثالث والعشرين من كيهك الموافق لرأس السنة الميلادية الجديدة، فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.





شارك فى القداس، الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية أصحاب النيافة الأنبا بافلى "المنتزه" والأنبا إيلاريون "غرب الإسكندرية" والأنبا هرمينا "شرق الإسكندرية". كما شارك فى الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وكهنة الكاتدرائية، وعدد محدود من الشعب فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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