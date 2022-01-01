شركة المترو تجتاز مراجعات المنح للحصول على الأيزو (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مراجعات المنح للحصول على شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزى تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تفاصيل اجتياز المترو مراجعات المنح للحصول على الأيزو: وأوضح بيان صحفى للشركة، أن ذلك للخطين الأول والثانى من خلال شركة الأمريكية Otabu Global Services Private Limited.

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