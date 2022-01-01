القوى العاملة تشارك فى يوم الوفاء بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى احتفالية كلية التجارة جامعة الإسكندرية بيوم وفاء خريجى كلية التجارة لكلياتهم وتفاعلهم مع المجتمع، كما شارك فى ذلك اليوم عدد كبير من ممثلى كليات الجامعة، ومثل المديرية ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية.





تخلل اليوم كلمة الدكتور سيد الصيفى عميد كلية التجارة، تناولت دور الكلية فى المجتمع وتأثيرها على الوضع الحالى الاقتصادى والاجتماعى. وفى مستهل كلمته رحب عميد الكلية بالأساتذه وأعضاء هيئة التدريس من الكليات المشاركين فى هذه الاحتفالية، مبديا ترحيبه للمشاركة لأول مرة وفد من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى احتفالية يوم الوفاء داخل كلية التجارة لترسيخ اندماج الشباب من خريجى الكلية والدارسين بها مع المجتمع المدنى من خلال القوى العاملة والتدريب والتشغيل على كل ما هو مفيد للمجتمع. كما تخلل اليوم معرض الخير لعرض بعض المنتجات التى تبرعت بها الجمعيات والجهات الأهلية، فضلا عن جزء من النشاط الرياضى تمثل فى كرة القدم، وسباق للدراجات الهوائية، وذلك فى نطاق دور المجتمع المدنى داخل منشآت الدولة وتفعيل دور مديرية القوى العاملة بالإسكندرية فى المشاركة الفعالة فى جميع القطاعات بالمجتمع السكندرى.

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