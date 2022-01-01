القوي العاملة تشارك في يوم الوفاء بجامعة الاسكندرية

شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في احتفالية كلية التجارة جامعة الإسكندرية بيوم وفاء خريجي كلية التجارة لكلياتهم وتفاعلهم مع المجتمع، كما شارك في ذلك اليوم عدد كبير من ممثلي كليات الجامعة ، ومثل المديرية ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية.

تخلل اليوم كلمة الدكتور سيد الصيفي عميد كلية التجارة، تناولت دور وفاعلية الكلية في المجتمع وتأثيرها على الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي.

وفي مستهل كلمته رحب عميد الكلية بالأساتذه وأعضاء هيئة التدريس من الكليات المشاركين في هذه الاحتفالية، مبديا ترحيبه للمشاركة لأول مرة وفد من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في احتفالية يوم الوفاء داخل كلية التجارة لترسيخ اندماج الشباب من خريجي الكلية والدارسين بها مع المجتمع المدني من خلال القوى العاملة والتدريب والتشغيل على كل ما هو مفيد للمجتمع.

كما تخلل اليوم معرض الخير لعرض بعض المنتجات التي تبرعت بها الجمعيات والجهات الأهلية، فضلا عن جزء من النشاط الرياضي تمثل في كرة القدم، وسباق للدراجات الهوائية، وذلك في نطاق فاعلية دور المجتمع المدني داخل منشآت الدولة وتفعيل دور مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في المشاركة الفعالة في جميع القطاعات بالمجتمع السكندري.

مثل المديرية وفد من إيفيت مدير إدارة التدريب، ومي مدير إدارة بحوث العِمالة، وصفاء فوزي من المكتب الفني ، ومن مكتب تراخيص عمل الأجانب بهيئة الاستثمار.