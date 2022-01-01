/669570/أجندة-مزدحمة-للجان-الشيوخ-غدا-الطاقة-تناقش-التغيرات-المناخية-والزيادة-السكانية علي-طاولة-الدفاع-والامن-القومي

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أعمالها غدا، و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون العمل.

دوت الخليج

حيث تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، اجتماعين غدا الأحد، ويناقش الاجتماع الأول طلب المناقشة المقدم من النائب وليد التمامي و25 عضوا عن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.

ظاهرة التغيرات المناخية

بينما الاجتماع الثاني يستكمل مناقشة الاقتراخ برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلي للطاقة بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والافتصادية والاستثمار.

إنشاء مجمع لإفريقيا

تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبدالحي عبيد، اجتماعا غدا الأحد لعرض التقرير الخاص بالدراسة المقدمة من النائبة كاميليا صبحي، بشأن إنشاء مجمع لإفريقيا، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تيسير إجراءات التقاضي

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة استكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

الزيادة السكانية

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها من منظور الأمن القومي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد عبدالسلام هيبة، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قانون العمل

ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وأكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لكافة الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.

وقال النائب: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيا في مصلحة الوطن بالكامل