/669541/في-عيد-ميلاده-الـ-32-تعرف-على-أرقام-علي-معلول-مع-النادي-الأهلي

يحتفل علي معلول لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 32 ويأتي ذلك بعد تجديد تعاقده مع النادي الأهلي لمدة عامين مقبلين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعتبر علي معلول من الأعمدة الرئيسية في النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وانتقل علي معلول للنادي الأهلي منذ 5 سنوات قادما من الصفاقسي التونسي مقابل 750 ألف دولار وساهم في نجاحات عديدة حتى أصبح معشوق جماهير الأهلي الأول.

ولعب علي معلول مع النادي الأهلي في 177 مباراة في مختلف البطولات.

تمكن علي معلول أن يسجل 33 هدفاً.

بينما قام بصناعة 51 هدفاً.

حقق بطولة الدوري المصري 4 مرات من قبل.

حقق بطولة كأس السوبر المصري مرتين.

حقق بطولة كأس مصر مرتين.

حقق دوري أبطال أفريقيا مرتين.

حقق كأس السوبر الأفريقي مرتين.

حقق الميدالية البرونزية مع الأهلي بكأس العالم للأندية 2021.

علي معلول: بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك له أهمية خاصة.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

أكد علي معلول، لاعب النادي الأهلي، أن علاقته مع جميع لاعبي النادي الأهلي جيدة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "سبب فوز الأهلي بالبطولات أننا جميعاً عائلة واحدة، وعندما نذهب للمنتخبات نتواصل مع بعضنا البعض، وهذا سبب تفوقنا ونجاحنا وأتمنى التوفيق للكل خلال الفترة المقبلة".

وزاد "بيتسو موسيماني مدرب كبير للغاية، وهو محنك وعلاقة الجميع معه مميزة للغاية، فهو من أكبر مدربي القارة الأفريقية وحصد على بطولات عديدة مع النادي الأهلي وحصد بطولات كثيرة، وأتمنى أن نساعده في النجاحات المقبلة".

وأكمل "هناك تفاهم كبير بيني وبين لاعبي الأهلي بالكامل، وداخل أرض الملعب هناك من يفهمني بنظرة واحدة ويأتي على رأسهم، أيمن أشرف وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، والعلاقة بيننا بعد التمرين تجعلنا نفهم بعضنا البعض بشكل جيد للغاية".

عيد ميلاد علي معلول

وواصل "بطولة أفريقيا التاسعة أمام الزمالك كانت غالية وهامة للغاية وكانت بطولة خاصة بي، لأننا ابتعدت عن المباراة النهائية قبلها بسبب الإصابة، وكنت أريد الفوز بها".

واختتم "عصام الشوالي أعطى للمباراة النهائية طابع خاص بسبب الهدف الذي جاء بدايته برمية تماس عن طريق علي معلول، وعن رسالتي للجماهير فهمي أتمنى لهم النجاح والتوفيق للنادي الأهلي في العام الجديد، واريد تواجدهم بشكل مستمر في المباريات وعودتهم للمدرجات بشكل كبير، وعلي معلول أهلاوي حتى 2024".