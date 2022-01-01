/669574/مي-عز-الدين-تتعرض-لوعكة-صحية-حادة-وتعلق-ممكن-ألجأ-للعمليات

اعلنت الفنانة مي عز الدين تعرضها لأزمة صحية حادة نتيجة إصابتها بمغص شديد في المرارة، أخذت على إثره عدد كبير من من المسكنات، مشيرة إلى أنها من الممكن أن تخضع لعملية جراحية في حالة إستمرار المرض معها.

دوت الخليجيرصد تعرض مي عز الدين لأزمة صحية حادة

وكتبت مي عز الدين، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، عبر خاصية «ستوري»: «كريزو مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية باذن الله، أنا واخدة مسكنات قوية ولسة هنام دلوقتي من الوجع طول الليل، يارب بكرة مستاهلش العملية».

مي عز الدين تستقبل العام الجديد بنيو لوك جديد

هذا واستقبلت الفنانة مي عز الدين العام الجديد بنيو لوك جديد. حيث طلت على الجمهور بقصة شعر جديدة نالت إعجاب الجمهور.

ونشرت مي عز الدين صورة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقة عليها: "و آدي الشعر قصيناه.. يا رب مندمش كالعادة في خلال يومين بالكتير".

وبعد مشاركة مي للصورتها عبر صفحتها الشخصية، تفاعل الجمهور بشكل إيجابي مبينًا أنها جميلة بكل حالتها، وعلق الجمهور على صورتها منها: "أحلى بداية لأحلى سنة..كل سنه وانتى حلوة دايما يا حب".

مسلسل خيط حرير أخر أعمال مي عزالدين

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

تدور أحداث المسلسل حول "مسك" الفتاة الفقيرة التي تحاول مساعدة والدها في مصروف المنزل ويتم تعيينها في إحدى شركات كبار رجل الأعمال لتجمعها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، الذي يتزوجها سراً بدون علم والدته التي تريد منع هذا الزواج، خاصة بعد أن علمت بحمل مسك، ثم تنقلب على ابنها وتمنعه من السفر ويعود لها وتقوم بإجهاضها، عنوة، وتعود مسك بعد ذلك للانتقام منهم بعدما أصبحت غنية من زواجها بأحد كبار رجال الأعمال.