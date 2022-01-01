/669575/فى-ظروف-غامضة--انتحار-طالبة-شنقا-في-سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج ، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج ، يفيد بمصرع " ندي .أ."١٩ عام من بندار الغربية ، وتم نقل الجثة الى مستشفي جرجا ، تم إيداع الجثة بمشرحه مستشفى جرجا تحت تصرف النيابة .

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق فى الواقعة.

انجاز 101 مشروع بقطاع الطرق والكباري في سوهاج

سبق وأعلن اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق مابين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطي - مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالاضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثانى والثالث لازدواج طريق أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر بطول 110 كيلو متر .

واشار المهندس مؤمن محمد - مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.