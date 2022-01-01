/669576/مصطفي-سالم-يطالب-الحكومة-بإدراج-4-قرى-بطما-ضمن-حياة-كريمة

تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفي مكدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم إدراج تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى " الحما و جزيرة طما و السكساكة و قاو غرب " بمركز طما شمال المحافظة على الرغم من ضم جميع قرى المركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى قاربت على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بجميع قرى طما .

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم مصطفي سالم بطلفب إحاطة بشأن ادخال وتركيب لصرف الصحي بقري طما بسوهاج

تركيب الصرف الصحي بقرى طما بسوهاج

وقال النائب مصطفي سالم، أن القرى الأربعة كانوا مدرجين للتنفيذ ضمن خطة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلا أن الوكاله أعتذرت عن الاستمرار فى تمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأربعة على الرغم من أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة قطاع كبير من المواطنين أبناء هذه القرى .

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وكانت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة القابضة المياة قد خاطبة الجهات المعنية لتوضيح موقف القرى الأربعة من مشروع الصرف الصحي وأن الوكالة الأمريكية للتنمية أعتذرت عن التنفيذ وأنه لابد من أدراج هذة القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى قاربت على الانتهاء خلال مرحلتها الأولى بطما مما يجعل أمر تنفيذ المشروع أكثر صعوبة حال أنتهاء المرحلة الأولى للمبادرة بطما دون البت فى موقف القرى الأربعة .

وأوضح نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج مصطفى سالم أن جميع أبناء الصعيد عامة وسوهاج خاصة يعتبرون المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي طوق نجاة لهم والتى من خلالها تحققت احلام البسطاء بقرى الصعيد و تحول الحلم إلى حقيقة لتتحول القرية إلى مدينة تشمل كل المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطنين.

واختتم سالم،” يبقى أهالي قري الحما و السكساكة و قاو غرب وجزيرة طما فى أنتظار قرار ضمهم لهذة المبادرة لتكتمل فرحة جميع أبناء مركز طما الذين يجدون في المبادرة الرئاسية حياة كريمة ما أفتقده أبناء الصعيد خلال سنوات طويلة مضت، ليأتي الخير على يد الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي الذى أعطى أهتماما كبيرا بصعيد مصر والذى تكلل بافتتاحة لعدد كبير من المشروعات التنموية والحيوية في جميع المجالات الاسبوع الماضى ضمن أسبوع الصعيد .