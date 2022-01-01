1703 مخالفة بسبب الملصق الالكتروني..و1958 لعدم ارتداء سائقي الدراجات الخوذة.. ورفع 67 سيارة متهالكة

/669578/1703-مخالفة-بسبب-الملصق-الالكترونيو1958-لعدم-ارتداء-سائقي-الدراجات-الخوذة-ورفع-67-سيارة-متهالكة

شنت اجهزة الامن حملات مروروية مكثفة على كافة انحاء جمهورية مصر العربية، حيث حررت هذه الاجهزة 1703 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بتفعيل العقوبات المقررة قانونا.

1703 مخالفة بسبب الملصق الالكتروني

دوت الخليج

هذا وتم وتم ضبط 1958 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 67 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

1958 لعدم ارتداء سائقي الدراجات الخوذة

وتكمن اهمية الملصق الالكتروني في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، إضافة إلى سيارات المنطقة الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

هذا ويتيح الملصق الإلكتروني حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

تفعيل العقوبات

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت وزارة الداخلية أن العقوبات تشمل سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما أهابت وزارة الداخلية المواطنين سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.