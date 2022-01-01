حصاد صحة سوهاج..خدمة 85 الف مواطن من خلال 90  قافلة طبية فى 2021

/669579/حصاد-صحة-سوهاجخدمة 85-الف-مواطن-من-خلال-90 -قافلة-طبية-فى-2021

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لأكثر من 85 الف 634 مواطن من خلال 90 قافلة طبية علاجية تم تنفيذها بجميع قري مراكز المحافظة الأكثر احتياجا لتلك الخدمات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ولفتت وكيل صحة سوهاج الي ان هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق والقري والنجوع النائية .

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انه تم توفير جميع التخصصات الطبية المختلفة والهامة لتوفير خدمة طبية متميزة ومتكاملة حيث شملت التخصصات الباطنة الأطفال الجراحة الأسنان العظام الأنف والأذن العصبية والنفسية الجلدية النساء والولادة و خدمات تنظيم الأسرة و خدمات الأشعة والتحاليل و كذلك توفير العلاج بالمجان و يتم عقد ندوات تثقيف صحي وتواصل مجتمعي خلال تنفيذ القافلة للمواطنين بتلك القري .

و أكدت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أن تلك القوافل التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بسوهاج ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة تلقي إقبالا كبيرا من المواطنين لافتة الي تطبيق معايير مكافحة العدوي والإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ فعاليات تلك القوافل .

جدير بالذكر أن خطة القوافل الطبية تغطي جميع قري ومراكز المحافظة وبمعدل قافلتين اسبوعيا كل قافلة يومين اي 4 ايام اسبوعيا تقدم الخدمات للمواطنين بالقري والنجوع المستهدفة .

و قدمت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج تهانيها للفرق الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بمناسبة العام الجديد و نقلت لهم شكر وتقدير القيادة السياسية لمجهوداتهم المبذولة في سبيل خدمة أهاليهم من المرضي وخدمة وطنهم.

فحص اكثر من مليون شخص امراض مزمنة فى سوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن صحة سوهاج قامت بفحص أكثر من مليون و183 ألف مواطن من خلال مبادرة الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة منذ انطلاقها بمحافظة سوهاج في "سبتمبر لعام 2020" وحتى الآن والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقر بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقالت حامد إن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

وأضافت حامد أنمبادرة الاعتلال الكلوي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عاماً وكذلك المواطنين من عمر 18 سنة حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.