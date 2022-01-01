«عيشوا اللحظات الصعبة بأمل»..درة تفتتح أولى أيام السنة الجديدة برسالة تفاؤلية للجمهور

/669582/عيشوا-اللحظات-الصعبة-بأملدرة-تفتتح-أولى-أيام-السنة-الجديدة-برسالة-تفاؤلية-للجمهور

حرصت الفنانة التونسية درة، على توجيه رسائلة تبعث من خلالها الأمل والتفائل للجمهور، ونصحهم لأشياء يتخذونها نهجا في عامهم الجديد، والذي يعد اليوم أولى أيامه.

دوت الخليج يرصد رسالة درة للجمهور في أولى أيام السنة الجديدة

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ناشرة صورة لها بفنجان القهوة: «في صباح أول يوم من السنة الجديدة.. أتمنى لكل المُحبّين والأصدقاء وجمهوري الغالي سنة فيها الخير والصحة و راحة البال و النجاح و السعادة».

نصيحة درة للجمهور في أول يوم من السنة الجديدة

واضافت: «كل الحب لكم في هذه السنة الجديدة، عيشوا اللحظات الجميلة في الحياة برضا وإمتنان واللحظات الصعبة بأمل في غد أفضل تمنياتي الصادقة أن نكون معا في كل سنة و لكم ولأحباءكم: سنة سعيدة 2022 ».

درة تستمتع بعرض فيلم الكاهن

ويعرض لدرة خلال الفترة الحالية، فيلم «الكاهن» الذي يدور حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

آخر أعمال درة الدرامية

ويذكر أن، آخر ظهور لدرة على الساحة الفنية كان من خلال مسلسل «بين السما والأرض» بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلقاوي، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مبنية على قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي سبق وأن تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم ، والمسلسل من إخراج ماندو العدل.