/669586/لعدم-الالتزام-بالاجراءات-ماليزيا-تعلق-إرسال-مواطنيها-مؤقتا-لأداء-العمرة-بسبب-أوميكرون

علق وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين اليوم السبت إرسال المواطنين الماليزيين مؤقتا لأداء مناسك العمرة، وذل ك اعتبارا من 8 يناير الجاري إلى موعد سوف يتم الإعلان عنه لاحقا.

دوت الخليج

ونوه ان التعليق ايضا شمل تأجيل ايضا حجوزات جديدة لتذاكر الطيران لغرض العمرة اعتبارا من اليوم وذلك لحصر انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد المعروف باسم أوميكرون.

ماليزيا تعلق إرسال مواطنيها مؤقتا لأداء العمرة بسبب أوميكرون

واوضح وزير الصحة الماليزي أن تفشي سلالة كورونا المتحورة “ اوميكرون” رجع إلى عدم التزام المعتمرين العائدين بإجراءات الحجر الصحي في المنزل مما تسبب في انتشار الإصابة بين أفراد الأسرة.

جاء ذلك وفقا لانباء زكرتها وكالة الأنباء الماليزية خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير.

مخاطر الوضع الوبائي للمتحور الجديد

ولفت الوزير خيري جمال الدين أن العدد الكبير من المعتمرين الماليزيين الوافدين، والذي يتراوح بين 800 إلى 1000 يوميا يزيد من مخاطر استيراد حالات إصابة جديدة لكوفيد-19 ومتغيراته الجديدة إلى البلاد.

وشدد جمال الدين على أن تقييم مخاطر الوضع الوبائي للمتحور الجديد محليا ودوليا، وخاصة في المملكة العربية السعودية، سيتم إجراؤه بشكل دوري قبل اتخاذ قرار بإعادة السماح بأداء مناسك العمرة، ومن المتوقع أن يساعد التأجيل المؤقت في الحد من مخاطر تفشي أوميكرون في البلاد وإبطاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.