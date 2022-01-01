دوت الخليج يرصد أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى وسط نشديدات أمنية

/669588/تحيا-مصر-يرصد-أولى-جلسات-محاكمة-كريم-الهوارى-وسط-نشديدات-أمنية

شهدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، حالة من التشديدات الأمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى، نجل رجل الأعمال محمد الهوارى صاحب هايبر وان.

وصول أسرة المتهم كريم الهوارى للمحكمة

ورصد دوت الخليج منذ قليل وصول عدد كبير من أسرة كريم الهوارى المتهم بدهس 4 طلاب بسيارته فى الشيخ زايد، على رأسهم والده رجل الأعمال محمد الهوارى، وفريق الدفاع الموكل للدفاع عن كريم الهوارى، كما وصل ايضاً عدد من اهالى الضحايا. وصل، منذ قليل، لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق "القاهرة- الإسكندرية الصحراوي" أقارب كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري المتهم بدهس 4 طلاب بسيارته في الشيخ زايد.

تفاصيل قرار االنيابة بإحالة كريم الهوارى للمحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، قدر أصدر قرار بإحالة كريم الهوارى، المتهم بقتل 4 شباب الى المحاكمة العاجلة، وإحالته الى محكمة الجنايات محبوساً، لمحاكمته فيما نسب اليه من تعاطى وأحراز مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه عن طريق الخطأ فى قتل 4 اشخاص بمنطقة الشيخ زايد بينهم 3 أطفال.

وجاء بيان النيابة العامة شارحاً لما حدث، ووصف المتهم كريم الهوارى، بالرعونة والإهمال وعدم مراعاة القانون واللوائح المنظمة لعملية القيادة، حيث انه كان يقود سيارته بسرعة كبيرة تتجاوز السرعات المحددة قانوناُ، بالأضافة الى تعاطيه للمخدرات اثناء القيادة، مما تسبب فى عدم قدرته على مراعاة المسافة بينه وبين سيارة الضحايا فقام بدهسهما وقتلهما فى الحال، بالأضافة الى اتهامه بجنح أخرى.

أدلة الثبوت ضد كريم الهوارى

وأستندت النيابة العمة فى إقامة الدليل على المتهم، عن طريق 6 شهود شاهدوا الحادث اثناء وقوعه، وقاموا بالادلاء بأقوالهم فى التحقيقات، بالاضافة الى كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة كما رصدها الشهود، وضابط الشرطة الذى حررمحضر الواقعة فور حدوثها، وايضاً الطبيبة الشرعية التى قامت بتحليل عينة الدم التى تم سحبها من المتهم كريم الهوارى، والتى جاءت نتيجة العينات لتثبت تعاطى المتهم سالف الذكر للمواد المخدرة المبينة فة التحقيقات التى قامت بها النيابة العامة، وهى عبارة عن كوكايين وحكول إيثيلى.