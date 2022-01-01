تكليف الدفعة 98 من خريجى الجامعات والمعاهد دور ثان لأداء الخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قرارًا بتكليف الدفعة 98 من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/2/2022.





وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2021، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تضمين من يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دو رثان لعام 2021.

وأكدت القباج أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 2/1/2022.

والخدمة العامة هى إحدى آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى تنشئة الشباب على خدمة الوطن، ومشاركتهم ودمجهم فى خدمة المجتمع، وتنمية مداركهم وخبراتهم بالقضايا المجتمعية والاقتصادية والاهتمام بموضوعات التنمية بشكل عام، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية مثل التعليم والصحة والعدل، والعمل الاجتماعى، والاستثمار، وتنمية الشباب، وخدمات النقل والبنوك، وغيرها من مهام التكليف.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال عدد من البرامج والمشروعات التنموية مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابة الإدارية والنيابة العامة وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر، والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.