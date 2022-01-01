قبل مناقشته بالشيوخ غدًا.. برلمانيون لـ"دوت الخليج" عن مشروع قانون العمل: يحقق التوازن بين طرفي العمل ويضمن الأمان الوظيفى ويلغى الفصل التعسفى

/669583/قبل-مناقشته-بالشيوخ-غدا-برلمانيون-لـتحيا-مصر-عن-مشروع-قانون-العمل-يحقق-التوازن-بين-طرفي-العمل-ويضمن-الأمان-الوظيفى-ويلغى-الفصل-التعسفى

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، ويهدف قانون العمل إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد، أشاد النائب وليد التمامي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون العمل الجديد، لافتا أن الأمان الوظيفى وإلغاء الفصل التعسفي أساس قانون العمل الجديد.

وليد التمامي:مجلس الشيوخ سيكون له دور كبيرفي تحقيق هذه المعادلة في قانون العمل الجديد

وأضاف التمامي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة يهدف في الأساس إلي إرساء قواعد وأسس بناءه من أجل إحداث توازن بين طرفى العمل، "العامل وصاحب العمل"، مؤكدا أن هذا القانون يحقق الأمان الوظيفى ويلغى الفصل التعسفى واستمارة 6 .

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: قانون العمل الجديد سيتم مناقشة خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، و سنقدم مقترحات تضاف للقانون خاصة وأن القطاع الخاص يشكل أكثر من 80% من حجم الأعمال بمصر وهو ما يجعله قاطرة للصناعة والزراعة وكافة ما يحتاجه الشعب المصرى والتصدير معاً ولذلك فإن العامل بالقطاع الخاص لابد وأن يشعر بالأمان الوظيفي وضمانة حقوقة بموجب القانون .

وأشار التمامي، إلي أن قانون العمل الجديد سبقه حوار مجتمعى شهد روح التراضى بين العمال وأصحاب العمل، كونه سينقل وجهة نظر العمال وأصحاب الأعمال معاً، مؤكدا أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبيرفي تحقيق هذه المعادلة في قانون العمل الجديد من أجل إعادة الريادة من جديد لمصر في كافة المجالات بسواعد أبنائها.

محمد فريد عن قانون العمل: لابد من تعزيز الجوانب الحقوقية للفئات الأضعف بداخله

ومن جانبه، علق النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، على قانون العمل، والذى من المفترض أن يناقشه المجلس غدا الأحد، حيث قال:" من منظور حقوقي القانون به العديد من المزايا الإيجابية، والمتعلقة بالطفل والمرأة، والقانون الحالي به استثناء أيضًا للأطفال العاملين فى الزراعة من الحماية القانونية، وكان به استثناء للعاملين لدى ذويهم، بعض الجوانب حدث بالفعل تقدم".

محمد فريد: طموحاتي فى قانون العمل هو تعزيز الجوانب الحقوقية للفئات الأضعف

وتابع فريد، في ندوة حوارية بموقع دوت الخليج:" على صعيد آخر هناك محاول لخلق علاقة متوازنة بين العمل والعمال، وبالتالي هى علاقة تعاون وتكامل وليست علاقة صراع بين عمال كسالى ومدراء قادرين، بل يجب أن تكون العلاقة بينهما علاقة تكامل، وإذا كان هناك مماراسات خارجة لابد أن يكون هناك مواد وبنود تردع ذلك، وتمنع التعدي على أصحاب العمل أو العمال".

واستكمل عضو مجلس الشيوخ، حديثه بشأن الموظف الذى انتحر بسبب ضغوط العمل، قائلًا:" فكرة أن حد ينتحر أو ينهي حياته دي مأساة، وأن يكون الانتحار بسبب ضغوط عمل دي مأساة أكبر، ولازم أى مشرع يضع الضمانات اللازمة، بأن تكون بيئة العمل تؤدى إلى الوفاة أو الانتحار يعني".

وأضاف فريد:" طموحاتي فى قانون العمل هو تعزيز الجوانب الحقوقية للفئات الأضعف، خاصة المرأة والأطفال، وأن يعزز مشاركة المرأة فى سوق العمل، وأن يحافظ على الحقوق بين الطرفين، تعاقد العمال وأصحاب العمل، أن تكون تعاقد طوعي بين الاثنين، ليس بها أى نوع من الانتهاكات، أى الحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل فى إطار تشاركي".