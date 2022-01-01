/669584/شوقي-غريب-يحدد-موعد-معسكر-المنتخب-الأولمبي-استعدادا-لأولمبياد-باريس-2024

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي بداية معسكر الإعداد لأولمبياد باريس 2024 هذا الشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب مصر يوم 23 يناير المقبل حتى 30 من نفس الشهر، ويأتي هذا المعسكر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأكد شوقي غريب، أنه قام بإعداد خطة طويلة الأمد وتم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم استعدادا للفترة المقبلة.

وتابع "هناك برنامج إعداد قوي للفترة المقبلة وتم تسليمة للاتحاد حتى نهاية التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس".

واختتم "هناك مشاكل تواجه هذا الجيل ومن أبرزها أن كورونا أضاعت عام كامل خاص بالإعداد الفني والبدني، والاستبعاد من بطولة أفريقيا بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بكورنا، وأن أغلب اللاعبين لا يمتلكون صفة اللاعب الدولي.

شوقي غريب: مصر لديها العديد من المدربين الجيدين يستطيعوا قيادة المنتخب الوطني

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه مدرب وطني وساهم في التواجد على منصة التتويج والحصول على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لدينا مدربين مصريين على أعلى مستوى وسيكونوا إمتداد للفترة القادمة، ولابد أن يكون هناك دعم لهم خلال الفترة القادمة، وهناك خطة لتواجد مدربين مصريين في جميع الفئات التدريبية".

معسكر منتخب مصر

وزاد "من الصعب التغيير الأن لمنتخب مصر لأننا على مقربة من المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، ولكن من بعد كاس العالم لابد أن يتم الاعتماد على المدربين المصريين بشكل كبير".

واختتم "منتخب مصر يضم العديد من اللاعبين الجيدين، ولدينا مجموعة مدربين مصريين كبار للغاية، وأي شخص منهم يستطيع قيادة منتخب مصر خلال الفترة القادمة".