/669591/استمرار-أعمال-كسح-تجمعات-مياه-الأمطار-بضواحي-بورسعيد

تابع العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، استمرار اعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمنطقه بنك الاسكان اكبر مناطق الحي السكنية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتعليمات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى مع سقوط الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس السيئ .

و تابع رئيس الحى إجراءات كسح وشفط تجمعات المياه وقيام سيارات ومعدات الكسح بالرفع الفورى لمياه الأمطار المتراكمة بشوارع المنطقة وحول محيط العمارات .

استمرار أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بضواحي بورسعيد

كما اكد رئيس الحى على استمرار التواجد الميدانى للادارات المعنية والمعدات التابعة للحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول مؤكداً على استمرار العمل من خلال غرفة العمليات لكسح تجمعات المياه وفتح بالوعات الأمطار لتصريف المياه لتسيير حركة مرور السيارات والمشاه وعدم حدوث تكدس أو اختناقات للسيارات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما شدد رئيس الحى علي ضرورة التعامل الفورى خلال الساعات القادمة مع اى تداعيات لسقوط الأمطار ومواجهة تقلبات الطقس السيئ والتعامل مع كافة الظروف الطارئة والتأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة.

ووجه رئيس الحى بالتأكد من سلامة وتأمين كافة أعمدة الإنارة العامة لمنع أى حوادث وإصلاح الاعطال على الفور والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي سياق اخر قامت الأجهزة التنفيذية بالحى بإزالة تجمع لوقوف وغسل سيارات المينى باص أمام كورنيش قناة الاتصال بمنطقه الاسراء بالضواحى ، وذلك تنفيذا لتوجيهات العميد محمد زمزم رئيس الحى . قامت إدارتى شئون البيئة وتفتيش الرخص بالحى تحت إشراف هالة احمد ابو العز سكرتير حى الضواحى ومديرا الاداراتين بإزالة تجمع السيارات والتنبيه على سائقيها بعدم الوقوف بالمنطقة أو القيام بغسل السيارات وذلك حفاظا على الوجه الحضاري للمنطقة وعدم السماح بتواجد أى مواقف عشوائية بالمخالفة للقانون إلى جانب التشويه البيئى وهدر المياه نتيجة استعمال المياه فى غسل السيارات.

وقد أشار العميد محمد زمزم رئيس إلى استمرار متابعة ازاله كافة هذه المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم على مرتكبيها حفاظاً على الوجه الحضاري وعدم السماح بتواجد أى مواقف عشوائية.

كما شن حي الضواحي صباح اليوم حملة موسعة لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات بإمتداد شارعى البترول و 23 ديسمبر حيث قامت إدارة الاشغالات بالحي بشن الحملة بامتداد جانبى الشارعين والجزيرة الوسطى لهما وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع وازاله الاشغالات والتعديات.

وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة والفتارين والاكشاك غير المرخصة وعربات اليد على امتداد جانبى الشارعين بدءاً من تقاطع شارع العبور وحتى تقاطع شارع مصطفى كامل والعبور مرورا بواجهة مناطق زمزم واستكمال زمزم والصفا وأمام الميناء البرى الجديد والحديقة الدولية.

وقد شدد العميد محمد زمزم رئيس حى الضواحى على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الاشغالات والتعديات لتوسعه الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمشاه وتطبيق القانون بكل حسم لإعادة الانضباط إلى كافة مناطق وشوارع الحى.