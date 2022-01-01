«فاشلة في الكلام واللبس»..بهاء الدين محمد يهاجم شيرين عبد الوهاب.. والجمهور: «إحنا بنحطمها»

/669593/فاشلة-في-الكلام-واللبسبهاء-الدين-محمد-يهاجم-شيرين-عبد-الوهاب-والجمهور-إحنا-بنحطمها

وجه المؤلف بهاء الدين محمد، رسالة غامضة لأحد النجوم الذين تألقوا مساء أمس بحضورهم على استوديوهات البرامج التليفزيونية المختلفة منهم الفنان الكبير تامر حسني، والفنانة القديرة شيرين عبد الوهاب، والمطربة أنغام وغيرهم.

دوت الخليج يرصد هجوم بهاء الدين محمد على شيرين عبد الوهاب ورد فعل الجمهور عليه

وكتب بهاء الدين محمد رسالته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون توضيح من يقصد بحديثه، فقال: «أولاً :

طول عمرى بأقول الصوت اللى بيغنى المفروض مايتكلمش نهائى ويغنى وبس !!! وخاصة لو مابيعرفش يتكلم !!!

اللى بيغنى لما بيتكلم وهو مش عارف ح يكسب بكلامه إيه يبقى يسكت خالص ويعرف إن نجوميته وخبرته ف الغنا وبس مش ف تقديم نَفسه صح . و مهما حاول اللى بيقدم البرنامج إنقاذه برضه بيبان بصوره تاخد من نجوميته وتكشف المستوى اللى المفروض مايبانش للناس .حتى لو حافظ كلام أو مصطلحات أو حتى بيعرف يتكلم ( بلاش )، واللى بأقوله ده منهج اللى عارفينه يفهمونى».

بهاء الدين محمد يسيء لاختيار شيرين في ملابسها

وأضاف: «ثانيا : والأخطر من كده لازم يعرف يلبس إيه وإمتى وفين ، لأن الأخطاء ف إختيار اللى بيغنيه ممكن جماهيره تغفرله أى حاجه لأنها بتحبه ولكن لما يكون فاشل ف الكلام واللبس بيخسر جزء من نجوميته ف كل حوار وبإختصار لابد من إدارة قوية لكل صوت مابيعرفش يدير نفسه ويسكت ويسمع الكلام.

واختتم: «معلش أصل الموضوع مش صوت حلو وبس».

الجمهور ينسب هجوم بهاء الدين لشيرين ويؤيده

ولقى منشور بهاء الدين على النجم المجهول، إقبال جماهيري عنيف، إذ رجح العديد منهم بأن بهاء الدين يقصد شيرين عبد الوهاب على وجه التحديد، وجاءت تعليقاتهم جميعا مؤيدة له، وعلى النحو الآتي:

علق أحدهم: «تلميع النجوم بيبقي مهارة مش بالعك اللي حصل ده خاصة لما تكون ثقافة النجم او النجمة ثقافة ضحلة ..احسنت جدا يا استاذ».

وأضاف أخر: «احنا بنحطم الناس دي لما بنحاول نبرزهم اكتر ..كل واحد وله موهبة وبعيدة كل البعد عن لغة الحوار اللي ممكن ميكنش اتربي عليها اوًاتعلمها ودة مش عيب بس منقاوحش».

الجمهور ينتقد شيرين عبد الوهاب

وانتقد بعضهم شيرين وإطلالتها فقالوا: «شيرين امبارح الحقيقة كانت صفر في اللبس الصراحة طقم ميتطلعش بيه ففرح علي سطوح كانت ناقصها واحدة سبانش وتبقي تمام والاستعراض اثناء الغنا كانت بتعمل حركات غريبة والحوار والردود مع اسعاد حتي حوار بناتها ، كمية عك لاحصر لها ..هي فعلا تغني وبس»، «هو بصراحه عندك حق شيرين مبتعرفش تتكلم وفي كل اجابه ليها في لقاء امبارح بتعك و كانت دايما اسعاد يونس تحاول تنقذها وتعدل عليها علشان متعكش بس برده عفويتها وصوتها اللى بسلطانا بيشفعوا لينا اى هبل وكلام هى بتقوله وبرده بنموت فيها وموش لازم اى فنان يطلع يعمل نفسه عالم وفيلسوف عشان الناس تحبه كفاية تصنع احنا كده كده بنموت في صوتها واحساسها مالناش دعوه بقا حياتها وكلامها وتفكيرها ولبسها موش مهم»، «صح كلامك جدا ده كان واضح قوى امبارح مع شرين وتامر».