الوعي الإلكتروني والثقافي..5 محاور في مقترح النائب محمد عمارة لإطلاق استراتيجية وطنية للوعي

/669597/الوعي-الإلكتروني-والثقافي5-محاور-في-مقترح-النائب-محمد-عمارة-لإطلاق-استراتيجية-وطنية-للوعي
تقدم النائب محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح بإنشاء استراتيجية وطنية للدرع التوعوي.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم محمد عمارة باقتراح لانشاء استراتيجية وطنية للدرع التوعوي
استراتيجية وطنية للدرع التوعوي
وأوضح النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح برغبة المقدم منه "لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة" كدرع توعوي ورفع كفاءة الوعي، وفي ضوء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان عمارة، تقدم في نوفمبر الماضي باقتراح برغبه "لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة"، أحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تكاملاً مع أنشطة اللجنة في مبادرات تعظيم الولاء والانتماء، وعقدت اللجنة اجتماعا بهيئة مكتبها لبحث سبل التعاون وتفعيل هذا المقترح.
وقال عمارة، إن المقترح يهدف بالأساس لترسيخ درع توعوي أمام أي هجمات تستهدف نشر المفاهيم المغلوطة، والعمل على وأد الشائعات والأكاذيب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المفهوم التوعوي الشامل، ليضم الوعي الإلكتروني، والوعي البيئي، والوعي الاجتماعي، والوعي الثقافي، والوعي الفني.
وتابع بقوله، إن مقترح الاستراتيجية يرتكز على 5 محاور، بناء الوعي وتعزيز الانتماء، والشباب والرياضة، والوعي والدين والتعليم، والوعي والتثقيف، والوعي والثقافة.
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