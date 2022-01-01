ب615 ألف جنيه..فيلم «الكاهن» يواصل إعتلاء عرش شباك التذاكر

/669598/ب615-ألف-جنيهفيلم-الكاهن-يواصل-إعتلاء-عرش-شباك-التذاكر

نجح فيلم «الكاهن» الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، في تصدر شباك التذاكر رغم مرور أيام قليلة على طرحه بالسينمات المصرية، فضلا عن ضعف الإيرادات السينمائية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها الدول خلال هذه الأيام.

دوت الخليجيرصد نجاحات فيلم الكاهن لإياد نصار ودرة في دور العرض

وحقق فيلم «الكاهن» في مساء أمس الجمعة، إيرادات قربت من 615 ألف جنيه، بينما جني فيلم "مربع برمودا" 313 الف جنيه، ليأتي في المركز الثاني من إيرادات شباك التذاكر، وبالتالي سحق فيلم «الكاهن» جميع الأفلام السينمائية الموجودة في دور العرض الآن وهما: «برة المنهج، أبو صدام، مربع برمودة، ريتسا»، باكتساح.

قصة فيلم الكاهن

وتدور أحداث فيلم «الكاهن» حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة درة رأسًا على عقب، ويتم البحث حول القاتل طوال الفيلم، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب والأكشن، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

ويظهر النجم إياد نصار في الفيلم بشخصية غير متزنة ومضطرب نفسياً، ويقع فى العديد من المشاكل بسبب درة، والتى تشاركه بطولة العمل، حيث يقع فى حبها ويتزوجها وتتوالى الأحداث فى إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في أحداث فيلم «الكاهن» نخبة من نجوم الفن في العمل، على رأسهم إياد نصار ودرة والنجم الكبير حسين فهمي والفنان فتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال وجمال سليمان.

تعليق جمال سليمان حول فيلم الكاهن

أوضح جمال سليمان أهمية فيلمه الجديد «الكاهن» فقال في أحد التصريحات: "أهمية الفيلم تكمن في كونه يضم نجوم كبار وتشرفت بالوجود معهم، ومخرج هائل في حجم عثمان أبو لبن حقننا نجاحًا كبيرًا معًا في صديق العمر، والسيناريست محمد ناير، جهة انتاج محترفة تدرك قيمة العمل، موضوع الفيلم جديد على السينما العربية له علاقة بحاضرنا الان ومستقلنا، والحكاية لها جذور في التاريخ"، لافتًا إلى أن الكاهن يتحدث عن العالم المعاصر الذي نعيش فيه نحن ومن يحكمه في الحقيقة، ما هي سلاح المؤسسة الكهنوتية.