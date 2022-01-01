تأخر حركة القطارات من القاهرة الي أسيوط

بسبب الأحوال الجوية..

شهدت حركة القطارات الهيئة القومية لسكة الحديد، اضطرابات شديدة ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، والتي نتيجة تعطل الإشارات الضوئية، وخاصة في المنطقة من القاهرة إلى أسيوط ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف حسني محمد، ناظر محطة نجع حمادي لسكة حديد مصر، أن هناك تأخر لحركة القطارات؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وعطل الإشارات الضوئية، مشيراً أن قطارات السكة الحديد المتجة الوجه البحري شهدت تأخير واضح، وأن أول قطار والذي تحرك الساعة الواحدة وصل المنيا، وأكد أن التأخير جاء لسلامة الركاب .

وفي سياق متصل رصدت بعض الجهات معدلات تقريبية لعدد ساعات تاخر القطارات بانواعها في الاتجاهين البحري والقبلي كانت على النحو التالي:

معدلات تأخير القطارات الروسي المتجة للوجه القبلي كتالي:

قطار 81 تأخير 5 ساعات

قطار 157 تأخير 3 ساعات

قطار 975 تأخير 6 ساعات

قطار 163 تأخير 4 ساعات

قطار 1013 تأخير 3 ساعات

قطار 1015 تأخير 2 ساعة

قطار 1009 تأخير 1 ساعة

قطار 187 تأخير 1 ساعة

قطار 1007 تأخير 4 ساعات

قطار 1011 تأخير ربع ساعة

ثالثاً: تأخير القطارات الأسباني المتجة للوجه القبلي

قطار 982 تأخير 1 ساعة

قطار 970 تأخير 10 ساعات

قطار 986 تأخير 6 ساعات

قطار 990 تأخير 10 ساعات

قطار 2012 تأخير 9 ساعات

قطار 88 تأخير 9 ساعات

قطار 872 تأخير 10 ساعات

قطار 988 تأخير 10 ساعات

قطار 996 تأخير 6 ساعات

قطار 890 لم يتحرك تأخير 5 ساعات

رابعاً : الأسباني المتجه للوجه البحري

قطار 2013 تأخير 2 ساعة

قطار 1903 تأخير 1 ساعة

قطار 997 تأخير نصف ساعة

قطار 89 تأخير نصف ساعة

قطار 989 تأخير 10 دقائق فقط

قطار 871 لم يتحرك لعدم وصول 872

خامساً: قطارات Vip متجه للوجه القبلي

قطار 2006 تأخير 9 ساعات

قطار 2008 تأخير 6 ساعات

قطار 2014 تأخير 6 ساعات

قطار 976 تأخير 7 ساعات

خامساً: vip متجه للوجه البحري

قطار 981 تأخير 10 ساعات

قطار 935 تأخير 8 ساعات

قطار 979 تأخير 9 ساعات

قطار 2015 تأخير 5 ساعات

قطار 2007 تأخير 3 ساعات

قطار 2009 تأخير 1 ساعة

قطار 977 تأخير 2 ساعة ونصف

سادساً: قطارات محسنة ومميزة متجه للوجه القبلي

قطار 186 تأخير 9 ساعات

قطار 90 تأخير 6 ساعات

سابعاً : محسن ومميز متجه الوجه البحري

قطار 185 ما زال بانتظار وصول استوك 185

قطار 91 لا يوجد تأخير.