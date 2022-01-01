وزير الطيران يقدم هدايا للعاملين بمطار القاهرة بمناسبة العام الجديد (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية صباح اليوم بمطار القاهرة الدولى، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظامية التشغيل، وتفقد صالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب ومهبط الطائرات حيث يشهد مطار القاهرة الدولى كثافة فى التشغيل تزامناً مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة.





وخلال جولته التفقدية وجه الطيار محمد منار، التهنئة لجميع العاملين بالمطار وخاصة العاملين بمهبط الطائرات الذين يقومون بعملهم علي أكمل وجه في ظل ظروف جوية صعبة، كما قدم وزير الطيران للعاملين هدايا تذكارية بمناسبة العام الجديد. وأشاد بجهودهم فى ظل الزيادة فى كثافة حركة التشغيل التى يشهدها مطار القاهرة والمطارات المصرية بمناسبة احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة، كما التقى وزير الطيران بعدد من المسافرين وهنأهم بالعام الجديد واستمع إلى أرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمطار.

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