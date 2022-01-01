رفع 15 ألف طن قمامة وإزالة حالتى تعد بالجيزة خلال احتفالات رأس السنة

جدة - نرمين السيد - كثفت محافظة الجيزة، حملات رفع المخلفات والقمامة يوم رأس السنة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، بالتوازى مع أعمال رفع تجمعات الأمطار وتمهيد الشوارع أمام حركة المارة والسيارات.





وتمكنت هيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز والمدن، من رفع 15 ألف طن مخلفات وقمامة يوم رأس السنه وحتى منتصف اليوم الأول للعام الجديد. كما تمكنت محافظة الجيزة من ضبط أعمال بناء مخالف من قبل أحد المواطنين المستغلين لإنشغال الأجهزة التنفيذية بأعمال شفط مياه الأمطار، ليتم ضبط مواطن أثناء بناء دور مخالف بمنطقة عزبة المطار. وتم إزالة تعد على أراضى أملاك الدولة بقرية الكداية بمركز أطفيح، بعدما قام مواطن بالبناء مستغلا انشغال الأجهزة التنفيذية بسوء الأحوال الجوية، وعلى الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل بالاستمرار فى نشر معدات شفط مياه الأمطار للتعامل السريع مع أى هطول للأمطار

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