دموع فى جنازة جابر عصفور من جامعة القاهرة حتى مثواه الأخير (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل جثمان الراحل الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إلى جامعة القاهرة، وذلك بعد أن أدى العشرات من الشخصيات العامة والوزراء، صلاة الجنازة عليه بمسجد صلاح الدين بالمنيل.





وشارك فى صلاة الجنازة، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحلمى النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، وعدد كبير من الشخصيات العامة والكتاب والمثقفين وعدد من الصحفيين. والدكتور جابر عصفور كان عضوا بمجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ورئيسا للمركز القومى للترجمة، وأمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة فى مصر، ووزيرا للثقافة، وللدكتور جابر عصفور مؤلفات وترجمات عديدة أثرت المكتبة العربية ومن أبرز كتبه: الهوية الثقافية والنقد الأدبى، وأوراق ثقافية، وقراءة التراث النقدى، وآفاق العصر، وهوامش على دفاتر التنوير.

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