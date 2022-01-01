لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس.. وزير الزراعة يستقبل محافظ الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحثا الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحات بعض المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد.





كما بحث القصير والزملوط، آخر مستجدات حصر وتصنيف الأراضى الصحراوية الجديدة المزمع استصلاحها وزراعاتها فى المحافظة، وأيضا آليات تدعيم زراعة النخيل بأجود الأنواع، ‏والاهتمام بصناعة التمور حيث يوجد فى الوادى أكبر مساحة منزرعة بالنخيل. وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد، بحثا أيضَا الاهتمام بالتحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى وآليات نشره فى مراكز الوادى وتشجيع المزراعين والمربين عليه تمشيا مع توجيهات الرئيس لرفع مستوى دخولهم وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان . وتم بحث آليات الاهتمام بالمناحل وصناعة عسل النحل فى الوادى الجديد، وكذلك مشروع الحرير الطبيعى ودعم الاستثمار فى المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والداجنة والسمكية للاستفادة من امكانيات المحافظة فى ذلك، وكذلك الاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى الوادى الجديد.

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