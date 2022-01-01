حصاد 2021.. تردد أكثر من 47 ألف مواطن على مستشفى معهد تيودور بلهارس

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى مشاركة المعهد فى جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال؛ المشاركة فى نداء أكاديمية البحث العلمى بمقترحين بحثيين لإيجاد حلول لمواجهة جائحة كورونا حول (التطوير المحلى للتشخيص السريع والحساس لفيروس كوفيد-19، وتعريف الخلايا المناعية المختلفة فى المرضى المصابين بكوفيد-19، وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، كما قام المعهد بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ومعامل البحوث الطبية وبنك الدم بالقوات المسلحة بالاشتراك فى عزل وتحديد تسلسل الجينوم الكامل لفيروس "سارس – كوف 2".

وأبرز التقرير نجاح باحثى المعهد فى الحصول على تمويل مشروعين بعنوان (إنتاج شريط مناعى للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية، وتطوير وسيلة تشخيصية مصرية للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد باستخدام النسخ العكسى والتضخيم متساوى الحرارة.

وفى مجال النشر الدولى، أضاف التقرير نجاح المعهد فى نشر 114 بحث فى المجلات العالمية خلال العام 2020/ 2021 من خلال جميع المعامل البحثية بالمعهد، ومشاركة العديد من الباحثين، فضلا عن أن عدد المشروعات البحثية الجارى العمل بها فى المعهد بلغ (54) مشروعا.

ولفت التقرير إلى اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بالمعهد كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مجال مكافحة البلهارسيا، وافتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لتقديم العلاج المجانى لمرضى فيروس بى وسى، وبلغ عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل المعهد أكثر من 47 ألف خلال العام 2021، إلى جانب المشاركة فى تنظيم المؤتمر الافتراضى للجمعية المصرية للميكروسكوب الإلكترونى 2020.

وأوضح التقرير، افتتاح أعمال التطوير الشاملة لمنشآت المعهد والتى شملت، المرحلة الأولى والثانية من أعمال تطوير وتحديث العيادات الخارجية، وافتتاح تطوير وحدة المناظير بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتطوير 10 مخازن، وذلك ضمن خطة المعهد لاستكمال أعمال التطوير الشاملة وتحديث البنية التحتية للمعهد.

وأِشار التقرير، إلى تفعيل برنامج ميكنة المستشفى التابع للمعهد؛ لتسهيل التعامل الطبى والمالى والإدارى مع المترددين من المرضى، وبث قناة خاصة بالمعهد على موقع يوتيوب؛ لعرض نشاطات المعهد وما تقوم به من أبحاث علمية وطبية، وتنظيم المؤتمر السنوى للمعهد؛ بهدف تسليط الضوء على البحث العلمى وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكى.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تزايد عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل معهد تيودور بلهارس بشكل ملحوظ يعكس مستوى الكفاءة العالية للخدمات الصحية المتميزة التى يقدمها المعهد للمرضى المترددين عليه.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ سياسة الوزارة التى تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.