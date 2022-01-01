دار الإفتاء تقدم 10 نصائح بالتزامن مع استقبال العام الجديد

جدة - نرمين السيد - قدمت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، 10 نصائح بالتزامن مع استقبال العام الجديد.



جدة - نرمين السيد - قدمت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم السبت، 10 نصائح بالتزامن مع استقبال العام الجديد. يأتى ذلك فى إطار الدور الدعوى الذى تحرص عليه دار الإفتاء المصرية، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

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