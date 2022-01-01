القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

بدأت مراسم البروتوكول بكلمة لمدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية ، مشيداً بالتنسيق المستمر وبرامج التعاون المشتركة

التى تعتمد على أحدث النظم الحديثة بين الأكاديمية ومختلف مؤسسات الدولة التعليمية .

من جانبه عبر رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عن سعادته البالغة لما شهده من مستوى علمى متميز للمنظومة التعليمية داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، متطلعاً أن تشهد الفتره القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين الأكاديمية وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مما يهدف للإرتقاء بالبحث العلمى .

وإشتمل البروتوكول على الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة موضوعات الإستراتيجية والأمن القومى ، كذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى الموضوعات المرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتسخير كافة الإمكانيات بهدف تحقيق الإستفادة القصوى لكلا الجانبين فى كافة المجالات العلمية .

كما تضمن البروتوكول التنسيق بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية ، وكذا تبادل الزيارات بهدف الإستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ علمى يتميز بالإعتماد على المناهج العلمية المتطورة وبإستخدام أحدث وسائل التدريب العالمى فى البحث العلمى .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات ومستشارى أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعدد من عمداء كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس .