السكة الحديد تعلن تأخر كلي للقطارات لحين استقرار الطقس

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخيرات القطارات.

واعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أنة نظرا للتقلبات الجوية وهطول الأمطار وإنتشار الشابورة علي خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري وحرصا علي سلامة وامان حركة مسير القطارات يتم مسير القطارات بالمحاذرة الأمر الذي يؤدي إلي تأخير كلي للقطارات لحين استقرار الأحوال الجوية.

وقدمت الهيئة لجمهور الركاب الاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها.