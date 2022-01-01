كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022 مؤكدة أن اسم الطفل يدعى مالك مواليد مركز أبوتشت بمحافظة قنا . وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الطفل ولد الساعة 12.35 بعد منتصف الليل مؤكدة أنه بصحة جيدة، لافتة إلى أن هناك سلسلة من الاجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أن يبلغ والد المولود بخطاب رسمى مكتب الصحة، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات الوزارة كما يتم تخصيص رقم قومى لكل مولود .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل ميلاد أول طفل في عام 2022.. «مالك» من محافظة قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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