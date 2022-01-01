/669602/التشكيلة-الرسمية-لمباراة-آرسنال-ومانشستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي

تقام بعد قليل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التشكيلة الرسمية للفريق وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تومياسو، بن وايت، جابريل، تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكل، ساكا

خط الهجوم: مارتن أوديجارد، مارتينيلي، لاكازيت

أما بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أعلن التشكيلة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، إيمريك لابورت، ناثان أكي

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب استاد الإمارات.

تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم مباريات الجولة رقم 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنبدأ بقمة الجولة.

ويستضيف فريق أرسنال الإنجليزي ضيفة مانشستر سيتي في افتاح الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً وعلى ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وتبث المباراة عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق حفيظ دراجي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، في الدور الأول للبطولة.

مدرب الجزائر: محمد صلاح لاعب استثنائي.. والمنافسة على أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة شرسة للغاية من حيث المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة "الجميع يريد هزيمة منتخب الجزائر لأننا أبطال أفريقيا، وهذا الأمر حق مشروع للجميع".

مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

وزاد "هذا الأمر يمثل علينا ضغط كبير ولكنه إيجابي وسنسعى للظهور بشكل جيد للغاية يرضى الجميع ونحاول الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي".

مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

وأكمل "الجميع يعرف محمد صلاح قائد منتخب مصر، فهو لاعب جيد وممتاز للغاية، وربما لا يمر بفترة جيدة مع المنتخب ولكنه يمثل قوة كبيرة بشكل مستمر".

وتابع "محمد صلاح إذا كان في أفضل فتراته خلال المباراة لن يستطيع أحد إيقافه مهما كان، ودائما يحدث الفارق خلال المباريات سواء مع ليفربول أو منتخب مصر".

واختتم "من الصعب المنافسة على لقب أمم أفريقيا ولكننا سوف نذهب من أجل الحفاظ على اللقب من جديد برغم الصعوبة التي سوف نواجهها لأننا الأبطال السابقين".