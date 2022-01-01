/669608/تفاصيل-تسمم-4-من-أسرة-واحدة-نتيجة-تسمم-غذائي-ببني-سويف

فقد تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بتلقيهم بلاغ بوقوع حالات اشتباه تسمم داخل المنزل مما أسفر عن إصابة الأم وثلاثة من أطفالهم، ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث أصيبت ربة منزل و3 من أطفالها، اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنزلهم بعزبة قطري التابعة لقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

تسمم 4 من أسرة واحدة نتيجة تسمم وجبة غذائية ببني سويف

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلي محل الواقعة حيث تبين أن الأم وتدعي "دعاء.ج.ع" 35 سنة و"محمد.ا.ع"، 13 سنة، طالب و"روان.ا.ع" 6 سنوات، و"شعبان.ا.ع"، 4 سنوات ومصابين بقي واعراض اشتباه التسمم، جميعهم يقيمون عزبة قطري التابعة لقرية ابشنا التابعة بمركز بنى سويف.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومدى ملابسات الواقعة .

على جانب أخر تلقى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اخطارا من مستشفى الزهور يفيد بوصول ٦ أشخاص من أسرة واحدة تعرضوا إلى حالات اغماء واختناق نتيجة تسرب غاز بالشقة فى مساكن المروة .

إختناق أسرة من ٦ افراد اثر تسرب الغاز بمنزلهم في بورسعيد

تم استقبال جميع الحالات عن طريق سيارات الإسعاف، حيث استقبلت المستشفى عادل محمد حلمى 40سنة، حسناء عماد محمد 7 سنوات، و هدير رفعت الوكيل 31سنة و عمر محمد السيد 23سنة، و فوزية السيد على50سنة، و اروى عادل محمد ١ عام.

وعلي الفور قام الفريق الطبى بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة والحالة العامة مستقرة للجميع.

وتعد هذه الواقعة هي الحادث الثاني الذي وقع اليوم الجمعة بمحافظة بورسعيد حيث أصيب شاب في العقد الثاني من عمره نتيجة حادث انقلاب دراجة بخارية .