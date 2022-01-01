/669609/مركز-ضمان-الجودة-بجامعة-سوهاج-يختتم-دورة-إعداد-المدربين-بكلية-الآداب

اختتم مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج، دورته التدريبية بعنوان "إعداد المدربين بكلية الآداب" والتي شارك بها ١٦ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن الدورة تأتي فى سياق تنفيذ خطة الكلية لتأهيل برامجها التعليمية للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف "عبد الخالق"، أن الجامعة تحرص على تنمية مهارات المتدربين بمختلف الكليات وتحفيزهم على الإبداع والعمل والابتكار، ورفع الإنتاج والكفاءة في العمل والدراسة، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تساعد فى التخطيط العلمى السليم في ريادة المشروعات، كما تفتح آفاق جديدة أمام المتدربين بالعمل على التطوير ورفع إسم الجامعة عاليا، بالإضافة إلى توطيد مفاهيم الجودة بشكل أعمق .

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، أن الدورة استمرت لمدة ٣ أيام بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، وحاضر بها الدكتور عنبر محمود أحمد المدرب الدولي المعتمد، مضيفاً أن الدورة هدفت إلى إعداد جيل من المدربين، حيث تضمنت العديد من المحاور ومنها تقييم الاحتياجات التدريبية، التعرف على مهارات المدرب المحترف، وكيفية تصميم التدريب، ومهارات إدارة الجلسة التدريبية، وأساليب تقييم التدريب.

.انجاز 101 مشروع بقطاع الطرق والكباري في سوهاج

على جانب اخر سبق وأعلن اليوم اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، أن قيمة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنجازها بنطاق المحافظة خلال عام 2021م، بلغ مليار و788 مليون و 770 ألف جنيه، ساهمت فى إنجاز 101 مشروعا ، لافتا إلى أن عام 2021 شهد الانتهاء من كوبرى الثقافة ، وكوبرى البلينا العلوي، وكوبرى جرجا، وكوبرى الكسرة بالبلينا جنوب المحافظة، بالإضافة الى الانتهاء من رصف 97 طريق ما بين طرق داخلية بجميع مراكز المحافظة، وطرق صحراوية تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة.

وأكد المهندس محمد عبد العاطي - مدير عام هيئة الطرق والكباري بالمحافظة، أن حجم المشروعات التى نفذتها الهيئة بمحافظة سوهاج خلال عام 2021 بلغ 10 مشروعات بتكلفة مليار و259 مليون و 200 ألف جنيه، حيث شهد هذا العام الانتهاء من انشاء كوبرى البلينا العلوي، وكوبرى الكسرة بمركز البلينا بتكلفة 257 مليون جنيه، وكوبرى جرجا العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه، بالإضافة الى 7 مشروعات بالقطاع الاول والثاني والثالث لازدواج طريق "أسيوط- سوهاج- البحرالاحمر "بطول 110 كيلو متر .

واشار المهندس مؤمن محمد - مدير مديرية الطرق بسوهاج، أن عدد المشروعات التي أنجزتها المديرية خلال عام 2021م، بلغ 90 مشروعا بجميع مراكز المحافظة، بتكلفة 225 مليون و 750 ألف جنيه، حيث شملت المشروعات رصف طرق داخلية بالمدن والقرى والأحياء، ورصف الشوارع الجانبية والفرعية ببلاط الانترلوك.