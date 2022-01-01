رئيس مياه القناة:استمرار حالة الطوارئ وانتشار سيارات شفط الأمطار في الشوارع والميادين

/669612/رئيس-مياه-القناةاستمرار-حالة-الطوارئ-وانتشار-سيارات-شفط-الأمطار-في-الشوارع-والميادين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، بالإضافة الي استمرار انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رئيس مياه القناه:استمرار حالة الطوارئ وانتشار سيارات شفط الأمطار في الشوارع والميادين

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، على متابعته المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاث، والمناطق وغرفة عمليات الشركة، علي شفط مياه الأمطار من خلال سيارات الشفط المتمركزة في الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أول بأول، التي امتلأت بالمياه، مؤكداً على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، الى أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة.