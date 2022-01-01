13 يناير..عرض موسم جديد من مسرحية «نجوم الضهر» لمحمد صبحي

/669615/13-ينايرعرض-موسم-جديد-من-مسرحية-نجوم-الضهر-لمحمد-صبحي

يستقبل الفنان محمد صبحي العام الجديد، بعرض جزء ثاني من مسرحيته الجديدة «نجوم الضهر»، وذلك في يوم 13 من شهر يناير المقبل، احتفالا بإجازة نصف لعام الدراسي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الموسم الجديد من مسرحية نجوم الضهر

وكانت قد رفع الموسم الأول من عرض المسرحية لافتة كاملة العدد، منذ أول يوم من طرحها، تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي.

أبطال مسرحية نجوم الضهر

ويخوض بطولة مسرحية «نجوم الضهر» محمد صبحي بجانب نخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، رحاب الشناط ، داليا حسن، رحاب حسين بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى.

محمد صبحي يشارك في السباق الرمضاني 2022 ب «شرطة الأخلاق»

من ناحية اخرى، يستعد الفنان محمد صبحي بعد غياب دام طويلًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق»، إذ كان آخر عمل درامي له في 2007 بعنوان «رجل غني وفقير» بجانب وفاء صادق ويوسف داوود.

وسيبدأ الفنان محمد صبحي في تحضيرات مسلسله الجديد «شرطة الأخلاق»، عقب الانتهاء من عروض مسريحته الجديدة «نجوم الضهر»

وزارة الثقافة الأردنية تكرم محمد صبحي عن مجمل أعماله

هذا وقررت وزارة الثقافة الأردنية، بالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي تكريم الفنان الكبير محمد صبحي، بمناسبة مئوية دولة الأردن، والذي يصادف أيضا ذكري ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال.

ويكرم محمد صبحي عن عن مجمل إسهاماته في الأعمال الفنية والوطنية ، خلال احتفال ضخم على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية.