بدء تشغيل السيارات الكهربائية الجديدة لنقل الزائرين بالبر الغربى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقتا وادى الملوك والدير البحرى بالبر الغربى بالأقصر، بدء تشغيل سيارات كهربائية تعمل بالطاقة صديقة للبيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة الأثرية، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على استخدام التكنولوجيا الحديثة و تفعيل أساسيات السياحة المستدامة للحفاظ على البيئة فى المواقع الأثرية.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخطوة تأتى أيضا فى إطار مشروع وزارة السياحة والآثار لتطوير خدمات الزائرين بعدد 30 موقع أثرى على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى وذلك للعمل على تحسين وإثراء تجربة الزائرين خلال جولتهم بالمناطق الأثرية وتشجيعهم على الزيارة عدة مرات.

ومن جانبه قال الأستاذ حسين الرفاعى رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار، أنه تم اليوم تشغيل 20 سيارة كهربائية 12 منها فى منطقة وادى الملوك و8 بمنطقة الدير البحرى، لافتا إلى تواجد هذه السيارات عند بوابات دخول المنطقة الأثرية على مدار ساعات الزيارة الرسمية المقررة لنقل الزائرين.

هذا وتجدر الإشارة أنه تم استقبال زائرى منطقتى وادى الملوك والدير البحرى اليوم بالورود والموسيقى احتفالا بالعام الجديد.