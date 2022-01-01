السكة الحديد تكشف سبب تأخر القطارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مسير القطارات بالمحازرة الأمر الذى يؤدى إلى تأخير كلى للقطارات، بسبب للتقلبات الجوية وهطول الأمطار وانتشار الشبورة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلى والبحرى.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، اليوم السبت، أن مسير القطارات بالمحازرة، يأتى فى إطار المحافظة على سلامة وأمان حركة مسير القطارات. واعتذرت الهيئة لجمهور الركاب عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها.

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