وزير التنمية المحلية : استمرار رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمتابعة موجة الطقس...

فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيء وسقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية أمس ...

قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى تعطل الدراسة اليوم السبت فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية و الإسكندرية، ويتم اليوم استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار فى محافظات بنى سويف و كفرالشيخ و الدقهلية و القليوبية و السويس و دمياط والتى شهدت مساء أمس سقوط أمطار غزيرة .

وأشار التقرير إلى انقطاع الكهرباء أمس على مركز ومدينة سقارة بسبب سقوط بعض أسلاك كهرباء الجهد المتوسط ، وتم اصلاحها الساعة ٩ مساء أمس ، كما تعرضت محطة المياه الرئيسية بأشمنت بمركز ناصر بنى سويف إلى انقطاع الكهرباء و تم الإصلاح.

و أكد اللواء محمود شعراوى استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية و شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما وجه اللواء محمود شعراوى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددا على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.