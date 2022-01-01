الرئيس السيسي يوجه بتوفير حزمة خدمات طبية للمواطنين ذوي الإعاقة الحركية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية.
وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب باعلي المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.
كما وجه الرئيس بتوفير حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، وذلك لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع؛ وإعداد قاعدة بيانات شاملة بأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح إنتاج الأطراف الصناعية.
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