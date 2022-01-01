أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في سوهاج

شهدت معظم الارجاء في محافظة سوهاج ظهر اليوم هطول أمطار خفيفة استمرت قرابة 5 دقائق فقط، مما ظهر جليا على الطرقات وأمام المارةويرصد دوت الخليج التفاصيل.

لم يؤثر سقوط الامطار على حركة سير المواطنين، نتيجة ضعف تأثيرها وعدم تراكم مياه في الطرقات أمام المارة، وعادات الحياة الى طبيعتها بعد توقف الامطار عن الهطول.

وكانت المحافظة أمس ليلا شهدت هطول بعض الامطار الخفيفة على بعض ارجائها، ولم تؤثر على عملية سير المواطنين او العمل، بل مازال العمال في الحقول وفي مشاريع حياة كريمة يعملون دون كل أو مل، وخاصة في مشاريع تبطين الترع التى تشهدها المحافظة تحت سماء باردة يواصل العمال العمل، فمنهم من يقوم بالتخشيب وغيرهم الحفر وثالث النقل وخلافهم الكثير.

وشهدت اليوم محافظة سوهاج غيوم تراكمية منذ بداية الصباح مما كان ينذر بهطول الامطار، وكان غياب الشمس مؤكدا لذلك، مع انخفاض في درجات الحرارة نوعا ما عن باقي الايام السابقة.

استعدادات محافظة سوهاج لسقوط الامطار

على جانب أخر سبق وأعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .

وأعلنت ايضا شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن جاهزية 70 سيارة كسح متنوعه، و 4 سيارة نافوري وسيارتي فاكيوم و 22 باك لودر، و 15 مضخة نزح مياه 10 سيارات مدمجة و 12 مولد كهرباء متحرك، للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة في كافة شوارع المحافظة.

واعلنت سابقا مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تجهيز المستشفيات على مستوى المحافظة لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى توافر أمصال العقارب والثعابين في عدد كبير من مستشفيات المحافظة من شمالها الي جنوبها.