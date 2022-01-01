/669625/إستمرار-جهود-رفع-تراكمات-وتجمعات-مياة-الأمطار-بالشوارع-والطرق-والميادين-بالبحيرة

وجه اللواءهشام آمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعاهد بتكثيف جهود رفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار داخل وبجوار المدارس والمعاهد الأزهرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما وجه المحافظ بإستمرار رفع تراكمات الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصةً بالطرق المؤدية لمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وكذا مراجعة كافة أعمال الكهرباء وخلافة داخل المدارس، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية . إستمرار جهود رفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار بالشوارع والطرق والميادين بالبحيرة كما تشهد مدن ومراكز المحافظة جهود مكثفة لرفع تراكمات المياة نتيجة لموجة الأمطار التى تعرضت لها المحافظة على مدار اليومين الماضيين وإستمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح التجمعات بجميع الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية . إستمرار جهود رفع تراكمات وتجمعات مياة الأمطار بالشوارع والطرق والميادين بالبحيرة وشدد المحافظ على متابعة تشغيل جميع محطات الصرف الزراعي ومتابعة مناسيب الترع والمصارف والعمل على حل شكاوى المواطنين أولاً بأول، مع إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية والفرعية ورفع درجة الإستعداد ، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة رفع تراكمات المياة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة وعدم تعطيل الحركة المرورية .

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