في 4 دقائق..هند صبري تستقبل العام الجديد بعرض إنجازاتها في 2021

/669618/في-4-دقائقهند-صبري-تستقبل-العام-الجديد-بعرض-إنجازاتها-في-2021

احتفل عدد كبير من نجوم الفن بالعام الجديد، من خلال نشر صور جديدة لهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه رسالة تهنئة للجمهور، ولكن كان احتفال هند صبري مختلف تمامًا.

دوت الخليجيرصد احتفال هند صبري بالسنة الجديدة من خلال عرض إنجازاتها في العام الماضي

نشرت هند صبري فيديو 4 دقائق تستعرض به جملة إنجازاتها من بداية شهر يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وعلقت عليها، قائلة: «2021 في 4 دقائق، سنة سعيدة على الجميع».

إنجازات هند صبري في 2021

وبدأت إنجازات هند صبري فى شهر يناير 2021، بحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسى برتبة ضابط كأول امرأة تونسية وأصغر عربية تتحصل على هذا الوسام، وفى شهر فبراير 2021، أعلنت هند، عن بداية تصوير مسلسها الجديد "البحث عن علا"، ثم مشاركتها فى موكب المومياوات الملكية فى مصر رفقة عدد من النجوم والفنانين، إضافة إلى عرض مسلسل "هجمة مرتدة" أمام النجم أحمد عز، والذى عرض خلاله موسم دراما رمضان الماضى.

هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل

ومن ناحية أخرى حصدت الفنانة التونسية هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

كما المركز الثاني أنها احتلت المركز ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

هند صبري تتعرض للتنمر في مصر

وكانت قد كشفت الفنانة هند صبري لأول مرة تعرضها للتنمر داخل مصر بسبب اختلاف جنسيتها واغترابها عن موطنها تونس، مشيرا إلى أنه لم تكن تتوقع كل هذا الكيد في البداية لكنها بدأت تتأقلم على الوضع مع الوقت.

وقالت الفنانة هند صبري خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: “اتعرضت للكيد كتير، كانو مسميني المغتربة، وكان بيتقالي كدة في أوساط معينة، لكن أنا مكنتش بحط في بالي الكلام ده وبدأت أخد على الوضع، لأن اكتشفت انهم بيتعمدو يضايقوني ويكيدوني”.