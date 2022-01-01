/669619/ساكا-يسجل-الهدف-الأول-لصالح-آرسنال-في-شباك-مانشستر-سيتي-بالدوري-الإنجليزي-فيديو

تمكن بوياكو ساكا من تسجيل الهدف الأول لصالح آرسنال في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح ساكا أن يسجل الهدف الأول لصالح المدفعجية ضمن المباراة التي تأتي في إفتتاحية الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر آرسنال على جميع مجريات اللقاء حتى الأن ويقدم أداء مميز وتمكن أن يترجم السيطرة إلى أهداف.

📽 هدف ارسنال الاول من ساكا



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pic.twitter.com/25GVRRYSNZ — رابطة ارسنال² (@AFC_Vid) January 1, 2022

التشكيلة الرسمية لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تقام بعد قليل مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن التشكيلة الرسمية للفريق وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: تومياسو، بن وايت، جابريل، تيرني

خط الوسط: توماس بارتي، جرانيت تشاكل، ساكا

خط الهجوم: مارتن أوديجارد، مارتينيلي، لاكازيت

أما بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أعلن التشكيلة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، إيمريك لابورت، ناثان أكي

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جابريل جيسوس، رياض محرز

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب استاد الإمارات.

تعرف على موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم مباريات الجولة رقم 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنبدأ بقمة الجولة.

ويستضيف فريق أرسنال الإنجليزي ضيفة مانشستر سيتي في افتاح الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصراً وعلى ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وتبث المباراة عبر بي إن سبورتس 1 وبتعليق حفيظ دراجي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بخماسية نظيفة، في الدور الأول للبطولة.

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أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، أنه يتوقع أن تكون بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة شرسة للغاية من حيث المنافسة على اللقب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة "الجميع يريد هزيمة منتخب الجزائر لأننا أبطال أفريقيا، وهذا الأمر حق مشروع للجميع".

مباراة آرسنال ومانشستر سيتي

وزاد "هذا الأمر يمثل علينا ضغط كبير ولكنه إيجابي وسنسعى للظهور بشكل جيد للغاية يرضى الجميع ونحاول الحفاظ على اللقب للمرة الثانية على التوالي".